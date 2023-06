Die Polizei ermittelt wegen eines Todesfalls am Hauptbahnhof Speyer. Es geht um einen Vorfall am Freitag, 12.15 Uhr: Der Rettungsleitstelle sei eine leblose Person mitgeteilt worden. „Trotz erfolgter Reanimationsversuche und unverzüglichem Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus verstarb die Person, ein 62-jähriger Speyerer, schließlich“, melden die Beamten. Die genauen Todesumstände seien Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen, wenngleich ein Fremdverschulden derzeit unwahrscheinlich erscheine. „Den Hinterbliebenen des Verstorbenen wurde die Todesnachricht überbracht“, so der Bericht.