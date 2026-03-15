Die Töpferwerkstatt der Schule im Erlich bietet am Samstag, 20. März, auf den Wochenmarkt auf dem Berliner Platz in Speyer-West in der Zeit von 9 bis 12 Uhr selbstgetöpferte Ware an. Wie die Förderschule mitteilt, gibt es unter anderem Müslischalen und Teller, Frühlingsstecker und Vogeltränken, Schmetterlinge und Vögelchen, Duftsteine und Seifenschälchen, Osterhasen und Blumiges zu erstehen. Der Erlös kommt über den Förderverein der Förderschule im Speyerer Westen zugute.

Die Töpferwerkstatt mit derzeit 13 Teilnehmern aus der Klassenstufe neun sei ein berufsvorbereitendes Projekt und werde seit zwei Jahren immer donnerstags angeboten, berichtet Lehrerin Claudia Vogel auf Anfrage: „Die Schüler lernen dabei verschiedene Techniken des Töpferns. Die handwerklichen Fertigkeiten sollen ihnen auch später im Arbeitsleben helfen.“ Ihre Schützlinge seien bereits „richtige Profis“ geworden und würden darauf brennen, ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorzustellen. Zum Lernstoff gehörten nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch das Wissen um die wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen so ein Projekt ablaufe, sagt Vogel. Die Vermarktung der eigenen Produkte sei somit Teil des Lernprozesses.