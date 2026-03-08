Das drohende Aus für die Malerwerkstatt der Schule im Erlich ist nun auch Thema im Fernsehen. Der SWR sendet am Montag, 9. März, in der Landesschau ab 18.15 Uhr einen Beitrag über die Arbeit des berufsvorbereitenden Projekts, das seit 20 Jahren Schüler der Förderschule in Speyer-West für die Anforderungen des Arbeitsalltags fit macht. Wie Uta und Dieter Schramm, Speyerer Künstler und Initiatoren der Malerwerkstatt, schildern, war ein Team des SWR am vergangenen Donnerstag zu einem mehrstündigen Dreh in Speyer. Weil die Finanzierung auslief, drohte der Malerwerkstatt das Aus zum Schuljahresende. Nachdem die RHEINPFALZ mehrfach berichtete, gingen mehr als 22.000 Euro an Spenden ein. Damit kann die Initiative zumindest ein weiteres Schuljahr weiterarbeiten. Der SWR-Beitrag ist nach dem Sendetermin in der Mediathek abrufbar.