Von einem „unvergesslichen Erlebnis“ spricht Claudia Vogel, Lehrerin an der Schule im Erlich in Speyer: Ein Team der Schule war bei einem Straßenfußball-Festival namens „Kickfair“ in Berlin. 180 weitere Jugendliche aus ganz Deutschland sowie über 100 Jugendleiter und ebenso viele Lehrkräfte waren dabei.

„Unter dem Slogan ,Common Ground #24’ waren wir als Projektschule mit sechs Schülern, die in unserer Schule ein Teil des Jugend-Orga-Teams sind, in Berlin und durften aktiv dabei sein“, so Vogel. Am Samstag habe man zudem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu Gast gehabt, die das Projekt unterstütze.

Ziel des Festivals sei es gewesen, dass sich die Teilnehmer im Vorfeld mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen. Dazu passend habe man auch eine Demokratie-Ausstellung zum Geburtstag des Grundgesetzes in Berlin besucht. „Wir sind mit vielen neuen Kontakten, unfassbar wertvollen Erlebnissen und Begegnungen und viel neuer Energie aus unserer Hauptstadt zurückgekommen“, so Vogel.

Blick aufs Spielfeld: Bei »Kickfair« geht es um Gemeinschaftswerte, nicht um sportliche Triumphe. Foto: Claudia Vogel/gratis

Das nächste Projekt an der Erlich-Schule werde ein „Kickfair“-Turnier mit Teilnehmern aus ganz Rheinland-Pfalz. Das werde auch an 24 weiteren Bundesliga-Standorten in ganz Deutschland stattfinden – in Mainz Anfang Juli. Die Schule im Erlich sei für das Turnier verantwortlich, so Vogel. „Mit den Erfahrungen aus Berlin gehen wir auch dieses große verantwortungsvolle Projekt voller Vorfreude an.“

„Kickfair“ ist eine Initiative, die 2007 in Esslingen gegründet wurde und inzwischen deutschlandweit Projekte veranstaltet. Dabei soll über das Fußballspiel – und „das organisatorische Drumherum“, so die Initiative – bei den Jugendlichen ein Verständnis für Vielfalt, Werte und Kulturen geschaffen werden. Bei den Spielen selbst ist eine Besonderheit, dass Fairness und erzielte Tore gleichermaßen gewertet werden.