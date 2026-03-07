Das Schleppertreffen der Schlepperfreunde kann wie geplant am 1. Mai in den Heiligensteiner Rauhweiden stattfinden. Die Kreisverwaltung hatte ein Einsehen.

Die Schlepperfreunde erfuhren vor ein paar Wochen aus der Zeitung, dass ihre Veranstaltung in Gefahr ist. Wie Bürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) im Gemeinderat berichtet hatte, verlangte die Naturschutzbehörde für die Veranstaltung ein Gutachten nach den Natura-2000-Richtlinien, damit das Treffen auf der sogenannten Hako-Wiese stattfinden kann. Ohne dieses seien nur bis zu 100 Schlepper erlaubt. In der Vergangenheit waren aber zirka 600 Fahrzeuge vor Ort. Zum damaligen Zeitpunkt war deshalb unklar, ob das Schleppertreffen wie geplant stattfinden kann. Eine Ersatzfläche war nicht in Aussicht.

Ende Februar habe dann ein Gespräch stattgefunden, an dem der Verein, die Gemeindespitze sowie von Kreisseite aus die Untere Naturschutzbehörde und der neue Landrat Volker Knörr (CDU) teilgenommen hätten, berichtet Schlepperfreunde-Vorsitzender Johannes Jochem. Die Naturschutzbehörde habe dem Verein zunächst einen Ausweichtermin im August vorgeschlagen, weil sie Bedenken wegen brütender Vögel Anfang Mai hatte. „Im August und September finden aber viele Ausfahrten in anderen Ortschaften statt“, erklärt Jochem, warum die Schlepperfreunde sich damit nicht anfreunden konnten. Außerdem werde dann die Mechtersheimer Kerwe gefeiert.

Gutachten bis nächstes Jahr

Schließlich habe die Kreisverwaltung erlaubt, die Veranstaltung wie geplant in diesem Jahr am 1. Mai mit bis zu 600 Fahrzeugen durchzuführen. Im nächsten Jahr müsse dann ein Gutachten vorliegen, das aber bereits beauftragt sei. Jochem geht auch nicht davon aus, dass die Ergebnisse aus dem Gutachten das Treffen künftig verhindern werden. Das Gelände liege schließlich direkt neben dem Gewerbegebiet und grenze an ein Naturschutzgebiet lediglich an.

Außer dass keine Musik gespielt werden darf, gebe es für dieses Jahr keine besonderen Auflagen, berichtet der Vereinsvorsitzende. „Die Maschinen stehen ohnehin nur vor Ort. Sie kommen morgens an und fahren abends wieder weg“, sagt er. „Abends ist der Platz wieder sauber.“ Rund 80 Helfer der Schlepperfreunde seien dafür im Einsatz, außerdem fast genauso viele Aktive des FV Heiligenstein, die für die Verpflegung der Besucher mit Essen sorgen. Für dieses Jahr haben die Schlepperfreunde eine Sonderausstellung mit Lanz-Bulldogs geplant.

Die Sorge, dass die Veranstaltung, für die bereits geworben und Geld ausgegeben wurde, ausfallen könnte, hat Jochem in den vergangenen Wochen umgetrieben. „Ich hatte schlaflose Nächte“, gesteht er. Jetzt ist die Erleichterung umso größer. Er sei froh, dass Landrat Knörr sich des Themas angenommen habe. Nun muss der Verein nur noch auf die formale Genehmigung durch die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hoffen. Diese soll erteilt werden, sobald die VG das schriftliche Okay von der Kreisverwaltung hat.