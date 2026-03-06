Das Technik-Museum Speyer bietet am Samstag, 7. März, Erlebnisführungen in seinem Ausstellungsflugzeug Transall C-160 an. Museumsbesucher haben laut Ankündigung von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, das Transportflugzeug aus nächster Nähe zu erleben. „Ehemalige Besatzungsmitglieder und erfahrene Techniker führen persönlich durch die Maschine und geben authentische Einblicke in ihre frühere Arbeitswelt.“ Die Teilnahme sei im Eintrittspreis enthalten, eine Anmeldung nicht erforderlich. Das Exponat flog vor seiner Außerdienststellung zuletzt beim Lufttransportgeschwader 61 der Bundeswehr in Penzing und absolvierte 12.400 Flugstunden, 9046 Landungen und 2583 Einsätze. Am 13. April 2011 erfolgte der letzte Flug der Maschine mit der Kennung 50+99 von Penzing nach Speyer.