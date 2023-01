Julia Roemer hat als Jugendtrainerin beim Zirkus Bellissima Polaris schon ganz besondere Dinge erlebt. Über ihren ehrenamtlichen Einsatz berichtet sie im Interview mit Narin Ugrasaner in der Rubrik „Die stillen Helden“.

Frau Roemer, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Hauptsächlich versuche ich, die Trainer beim Kindertraining so gut es geht zu unterstützen. Ich übernehme also beispielsweise mal das Aufwärmen oder betreue eine Disziplin, wie Jonglage, Luftakrobatik, Bodenturnen oder Sprung. Hier gibt es viele weitere Unterkategorien – zum Beispiel Tuch oder Trapez, Partner- oder Gruppenakrobatik. Mit weit über 100 Zirkusdisziplinen ist das sehr vielfältig. Außerdem helfe ich bei den Veranstaltungen, die außerhalb des normalen Betriebs stattfinden, wie bei Vereinsfesten oder Auftritten.

Was ist das Schwierigste daran?

Die Lautstärke und Konzentration der Kinder sind teilweise eine Herausforderung. Vor allem, wenn wir wie jetzt so kurz vor einem Auftritt stehen. Wir bereiten uns gerade für unsere Show „Superhelden aus der Wunderlampe“ vor, mit etwas mehr als 100 Kindern in drei Regelgruppen und zwei Vor-Varietégruppen. Mit der Planung und Vorbereitung haben wir vergangenes Frühjahr gestartet. Und nach den Sommerferien haben wir intensiv an den Nummern und dem Auftritt gearbeitet. Wir freuen uns schon sehr auf die Auftritte ab Ende Januar.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Einmal wollten zwei sehr liebe und witzige Mädchen aus unserer Gruppe eine Creme für mich machen und haben dafür Mehl, Butter und Rosmarin gemischt. Sie haben ein wenig experimentiert und wollten mir eine kleine Freude machen – oder sich einen Scherz erlauben. Nachdem sie die Creme dann aber selber ausprobiert haben, entschieden sie, dass sie sie mir lieber doch nicht schenken.

Warum machen Sie es gerne?

Mir macht die Arbeit viel Spaß und mir tun das Umfeld und die Menschen beim Zirkus Bellissima Polaris wirklich gut. Ich mag die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sehr. Ich kann mich auf sie verlassen und manche von ihnen kenne ich schon viele Jahre. Wir arbeiten immer als Gruppe zusammen, und gerade die Vorbereitung zu den Auftritten ist eine sehr intensive Zeit. Die Vorführungen selbst sind dann immer ein besonderes Erlebnis in einer tollen Atmosphäre.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, ich glaube und hoffe schon. Bei den Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite, weiß ich es, und ich schätze diese Menschen auch sehr. Wir können uns aufeinander verlassen, und die Wertschätzung merkt man in der Zusammenarbeit. Und auch die Kinder freuen sich. Sie strahlen und erzählen Geschichten. Man sieht ihnen ihre Freude an.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Es gibt viele Dinge, die diese Arbeit besonders machen. Zum einen natürlich die Umgebung, weil alles in unserem Zirkuszelt oder in dessen direktem Umfeld stattfindet. Zum anderen machen es natürlich die Menschen und Kinder, mit denen ich zusammenarbeiten darf, besonders.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Sich auf jeden Fall Feedback zu holen und nie die Freude an dem zu verlieren, was man macht.

Zur Person

Julia Roemer (18) ist derzeit noch Schülerin und macht gerade ihr Abitur am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer. Sie ist seit 2007 Mitglied und Artistin im Zirkus Bellissima Polaris. Seit 2021 ist sie Jugendtrainerin und Mitglied des Jugendvorstandes im Zirkus in der Butenschönstraße.

Termin

„Superhelden aus der Wunderlampe“ heißt das neue Programm des Zirkus Bellissima Polaris, das an den Wochenenden 28. und 29. Januar und 4. und 5. Februar jeweils um 15 Uhr im Zirkuszelt in der Butenschönstraße aufgeführt wird. Tickets gibt es unter www.zirkusbellissima.de.