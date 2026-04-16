Speyer RHEINPFALZ Plus Artikel „Erlebe gerne etwas Neues“: Hans-Peter Romes über sein Ehrenamt beim ADFC Speyer

Absolut Fahrradbegeistert: Hans-Peter Romes.
Absolut Fahrradbegeistert: Hans-Peter Romes.

Hans-Peter Romes engagiert sich beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Speyer. Im Interview mit Narin Ugrasaner erklärt er seine Rolle als „Helfer für alles“.

Herr Romes, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?
Ich helfe bei verschiedenen Aufgaben und Einsätzen. Ich übernehme beim ADFC in Speyer Radtouren als Führer im Wechsel mit anderen. Wir fahren jeden Samstag bei gutem Wetter um 13 Uhr vom Dom aus in verschiedene Richtungen mit Einkehr. In der Regel legen wir 40 bis 50 Kilometer zurück.

Was ist das Schwierigste daran?
Die Strecke zu planen, alles vorzubereiten, die Pausen zu organisieren und dabei auf Dinge wie Öffnungszeiten oder Sitzplätze zu achten. Außerdem gilt es, verschiedene Fragen der Mitfahrer zu beantworten, beispielsweise zum Zielort, zu Wissenswertem auf dem Weg oder auch zu Geschichtlichem.

Warum machen Sie es gerne?
Ich fahre einfach gerne Fahrrad, erlebe gerne etwas Neues und genieße die Natur.

Was war ein besonderes Erlebnis?
Einem Mitfahrer ist mal während einer Radtour die Kette gerissen. Er wollte schon seine Frau verständigen, damit sie ihn abholt. Ich habe die Kette dann mit entsprechendem Werkzeug, das ich immer dabei habe, repariert. Am Ende konnte der Mann die Fahrt fortsetzen. Großer Dank von ihm an mich.

Wissen die Menschen ihren Einsatz zu schätzen?
Ja, sehr. Nette Worte wie „Eine sehr schöne Tour“, „Da war ich noch nie“ oder „Den Weg kannte ich nicht“ freuen mich. Der Dank am Schluss ist einfach herrlich.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?
Ich bin in vielen Ehrenämtern aktiv. Einige Personen habe ich schon dazu gebracht, auch eines zu übernehmen.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?
Ich rate gerne, sich zu trauen, auf erfahrene Ehrenamtler zu hören und es einfach auszuprobieren. Bei Rückschlägen empfehle ich, nicht die Flinte ins Korn zu werfen.

Zur Person

Hans-Peter Romes (73), Heizung-Wasser-Meister, engagiert sich seit elf Jahren beim ADFC Speyer. Zu seinen Hobbys zählen neben dem Radfahren das Wandern, Radwandern und das Singen im Chor des MGV Frohsinn Speyer.

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