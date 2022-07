Dem Stadtwald geht es gut, wenn er Öffentlichkeit erhält.

Nein, an dieser Stelle wird es keine Einordnung geben, ob im Speyerer Forst alles richtig oder alles falsch gemacht wird. Das ist auch nicht möglich. Nur so viel: Nicht mal Forstleute sind sich einig, deshalb dürfte die Wahrheit irgendwo zwischen den extremen Meinungen liegen. Dass der Stadtwald zeitweise fast zum Politikum geworden ist, belegt aber auch das Interesse an ihm. Das ist eine Riesenchance: Die Bewohner der eng bebauten Domstadt lieben „ihre“ Naturoasen, sie sind offen für jede Schutz-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Hier besteht Luft nach oben. Wenn Stadt und Forstamt an einem Strang ziehen, erklären und den Wald erlebbar machen, dann dienen sie ihm. Die einst in Speyer aktivere Rucksackschule des Forstamts ist dafür ein Vorbild.