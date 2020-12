In diesem Jahr hat Speyer sein bedeutendes jüdisches Erbe besonders in den Blick genommen. Zusammen mit Mainz und Worms hat sich die Stadt als eine der mittelalterlichen SchUM-Städte um Aufnahme in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes beworben. Erstmals fanden hier auch Jüdische Kulturtage statt. Und das Synagogenmahnmal von Wolf Spitzer wurde fertig.

Im Herbst waren Gutachter in Sachen Unesco-Bewerbung schon hier und haben die jüdischen Stätten besichtigt. Im Sommer 2021 wird dann die Entscheidung bekannt gegeben, ob Speyer neben dem Dom noch eine zweite Welterbestätte bekommt.

Im August wurde im Museum SchPIRA eine Ausstellung zum Thema SchUM-Städte eröffnet, die derzeit wegen des Lockdowns leider nicht zu sehen ist. Der Lockdown hat leider auch eine Reihe von Veranstaltungen der ersten jüdischen Kulturtage im Herbst unmöglich gemacht. Die erste Veranstaltungen des Festivals, das es in Mainz und Worms schon gibt und auch in Speyer Tradition werden soll, war sehr bemerkenswert.

2020wurde Wolf Spitzer 80 Jahre alt

Kein anderen Künstler hat in Speyer in der Nachkriegszeit die Bedeutung des jüdischen Erbes und die mahnende Erinnerung an die Shoa so in das Zentrum seines Schaffens gestellt wie Wolf Spitzer. Der bedeutende Bildhauer vollendete in diesem Jahr sein Synagogenmahnmal in der Hellergasse. Und er feierte seinen 80. Geburtstag am 19. Februar. Nach seinem Studium lebt Spitzer seit 1971 als freischaffender Künstler in Speyer. Von ihm stammt im Judenhof die Überdachung der Mikwe. Dort stehen auch seine ausdrucksvollen Plastiken der Weisen von Speyer. Auch sonst begegnet den Menschen in Speyer die eindrucksvollen Kunst Wolf Spitzers an vielen Orten, doch Arbeiten von ihm sind auch in ganz Deutschland und in aller Welt zu sehen.