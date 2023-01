Das Thema „Gleichschaltung, Zensur, Propaganda und Desinformation“ steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus am Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr, in der Synagoge Beith-Shalom. Zu der Veranstaltung laden die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz, die Katholische Erwachsenenbildung der Diözese Speyer und die Stadt Speyer ein. Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Schulen, des Purrmann-Gymnasiums und des Gymnasiums am Kaiserdom wirken ebenso mit wie junge Musiker vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium.

Zwei Begleitveranstaltungen im Februar ergänzen die Gedenkstunde und beleuchten die Lage in der Türkei und in Russland. Näheres dazu im Netz: www.keb-speyer.de. Es handelt sich um Online-Vorträge zur Türkei am 1. Februar, 18.30 Uhr, und zu Russland am 7. Februar, 19.30 Uhr. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) über den Zusammenhang: „Die Bedeutung dieser Thematik im NS-Staat ist groß, aber leider wird uns nur allzu deutlich vor Augen geführt, wie aktuell medienpolitische Gleichschaltung sein kann. An vielen Orten der Welt werden von autoritären Regierungen noch immer Propaganda und Desinformation genutzt, um Demokratien zu destabilisieren, wie gerade ein Blick nach Russland zeigt.“