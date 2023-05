Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor 30 Jahren wurde in der ARD erstmals der Film „Die Reise der Kinder von La Guette“ gezeigt. Er bekam einen Grimme-Preis und hat gerade auch in Speyer die Gedenk- und Erinnerungskultur an die Opfer des NS-Terrors befördert. Bei der Geschichte um die nach Frankreich geretteten jüdischen Kinder spielt auch die Speyerer Jüdin Sara Lehmann eine wesentliche Rolle.

Im März 1939 wurden 28 jüdische Mädchen und Jungen aus der Saarpfalz nach Frankreich in das Chateau de la Guette, einem Jagdschloss der Familie Rothschild, gebracht, um sie vor