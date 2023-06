Wieder fließt für den Erhalt des kulturellen Erbes Speyers Geld aus Berlin: Wie die beiden Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen-Geis (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) übereinstimmend mitteilen, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch 75.000 Euro bereitgestellt, mit denen die Restaurierung des ehemaligen Frauenbereiches der Synagoge im Judenhof gefördert werden soll. Hintergrund ist laut Mackensen-Geis, dass bei „der Freilegung der Synagogengebäude mittelalterliche Mauerwerke, Mörtel und Putze an vielen Teilen der Gebäude erforscht, gesichert, restauriert und instandgesetzt, einzelne Bereiche wie die Westwand der Frauensynagoge allerdings noch nicht bearbeitet wurden“. Dies müsse nun nachgeholt werden. Der den Frauen vorbehaltene Teil der Synagoge war durch eine Wand mit Hörfenstern vom Männerbereich getrennt und wird nach dem mittelalterlichen Begriff als „Frauenschul“ bezeichnet. Der Anbau war einst an die ursprüngliche Synagoge angefügt worden. „In Speyer kann man noch heute die Spuren jüdischen Lebens sehen. Dies nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und die Kultur als ein Teil unserer Gesellschaft zu bewahren, ist ein wichtiger Bildungsauftrag, der mit dem Judenhof in Speyer wunderbar erfüllt wird“, so Mackensen-Geis. Steiniger sieht die Förderung als „Anerkennung für die herausgehobene Stellung Speyers für die jüdische Geschichte in Deutschland“.