Die Abfallgebühren in der Stadt Speyer sollen ab Anfang kommenden Jahres erhöht werden. Über die Beschlussvorlage stimmt am Mittwoch der Werksausschuss ab (17 Uhr, Übertragung per Youtube). Die Vorlage sieht vor, dass die Grundgebühr um 15 Prozent von 55 auf 63 Euro pro Jahr angehoben wird. Die Gebühren für die 13 Pflichtleerungen im Jahr und für jede weitere Leerung stiegen jeweils um rund 45 Prozent. Für eine 80-Liter-Restmülltonne würden nach diesem vorgeschlagenen Modell 67,60 Euro statt wie gehabt 46,80 Euro, plus 5,20 Euro statt 3,60 Euro für jede weitere Leerung, fällig. Auf Anfrage wollten die Stadtwerke im Vorfeld der Sitzung keine Angaben zu den Gründen machen. In der Vorlage heißt es: „Hier wird ein Anreiz zum Restmüllsparen gesetzt.“ Geplant ist, dass der Stadtrat nach der empfehlenden Beschlussfassung am 15. Juli endgültig über den Antrag entscheidet. Zuletzt war die städtische Abfallgebühr zum Jahresbeginn 2020 erhöht worden. Thema in der Sitzung am Mittwoch ist auch die Fortschreibung des städtischen Abfallwirtschaftskonzepts.