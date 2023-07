Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 16 Jahren betreibt die Familie Tolone das Café „Eis am Rhein“ in der Franz-Kirrmeier-Straße. Kunden, die mit dem Auto kommen, machen die Gastronomen ein besonderes Angebot. Und zeigen damit, wie aus einer Notlösung während der Corona-Pandemie ein Alleinstellungsmerkmal werden kann.

Das Thermometer zeigt 32 Grad an, die Menschen strömen an kühle Orte wie ins Binsfeld oder an den Steinhäuserwühlsee. Im Auto hält man sich eher ungern auf. Es