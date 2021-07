Feiern mit Gästen zum 30. Geburtstag des Museums Purrmann-Haus in Speyer konnten bisher der Pandemie wegen nicht stattfinden. Das im Herbst geplante Symposium „Künstlerpaare der Moderne. Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann im Diskurs“ musste auch verschoben werden. Es fand am 6. und 7. Juli online statt und war sehr ertrag- und erfolgreich. Durch diese Verschiebung ist zeitgleich mit der Tagung auch der Band mit den Referaten erschienen. Er wurde gefördert aus Mitteln der Rudolf-August Oetker-Stiftung, der Hans-Purrmann-Stiftung und der Kulturstiftung Speyer mit Mitteln der Dr. Heinz Danner-Stiftung.

Nach der Herausgabe ihres Briefwechsels durch Felix Billeter (Hans Purrmann Archiv München) und Maria Leitmeyer (Purrmann-Haus Speyer) öffnete der Diskurs mit anderen Künstlerpaaren ihrer Zeit ein breites Spektrum vielfältiger Lebensbilder am Beispiel von Reinhold und Sabine Lepsius, Oskar und Marg Moll, Leo von König und Mathilde Tardif, Maria Caspar-Filser und Karl Caspar, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky und schließlich Max Beckmann und Minna Tube. Hochkarätige Spezialisten haben in ihren Vorträgen und Texten nicht selten brandaktuelle und eminent spannende Forschungsergebnisse vorgestellt. Die im Deutschen Kunstverlag erschienene Publikation (SBN: 978-3-422-98650-3) kann im Purrmann-Haus Speyer (Vorbestellung auch per Telefon 06232 142020 oder mailto: purrmann-haus-speyer@gmx.net) sowie im Buchhandel erworben werden. Sie kostet 18 Euro.