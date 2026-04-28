Zwischen Schwetzingen und Plankstadt entsteht ein neues Erdwärme-Heizwerk. Das hat die Betreibergesellschaft GeoHardt angekündigt.

Demnach ist als Standort ein 20.000 Quadratmeter großes Gelände in der Nähe der Bahntrasse zwischen Schwetzingen und Mannheim-Friedrichsfeld geplant. Nördlich davon verlaufe die Bundesstraße 535. Die Fläche stellt den Angaben zufolge der Mannheimer Energieversorger MVV bereit.

GeoHardt ist ein Gemeinschaftsunternehmen von MVV und Energie Baden-Württemberg (EnBW) für Geothermie-Projekte im Rhein-Neckar-Gebiet. Insgesamt plant die Firma bis zu drei Erdwärme-Heizwerke in der Region. Im vergangenen November stellte sie einen ersten Standort in Mannheim-Rheinau vor.