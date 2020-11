Die Stadtwerke Speyer (SWS) passen zum 1. Januar 2021 ihre Strom-, Erdgas- und Fernwärmepreise an. „Höhere Einkaufspreise und vorgelagerte Netzentgelte zwingen uns beim Strom zur Anpassung der Konditionen“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Bühring in einer Mitteilung des Kommunalversorgers. Der seit 2016 konstante Erdgaspreis sei auch von der neuen bundesweiten CO 2 -Bepreisung betroffen.

Im Detail steigen laut SWS die Strom-Arbeitspreise für die Grundversorgung um brutto 0,73 Cent pro Kilowattstunde. Für eine Familie mit 3000 Kilowattstunden Verbrauch mache das monatlich 1,83 Euro aus. Bei Erdgas würden die Arbeitspreise für die Grundversorgung um 0,52 Cent pro Kilowattstunde erhöht, was für einen durchschnittlichen Haushalt (Verbrauch 20.000 Kilowattstunden) 8,67 Euro Euro mehr pro Monat bedeute. Bei der Fernwärme betrage das Plus maximal 0,21 Cent pro Kilowattstunde oder 3,50 Euro pro Monat für den Durchschnittshaushalt.