Zwei Helferinnen aus den Reihen der Speyerer Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) haben sich am Dienstag auf den Weg in das Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze gemacht. Wie das örtliche THW mitteilt, werden die Frauen eine eigens für solche Katastropheneinsätze gebildete Einheit des THW unterstützen. Die Entsendung dieser SEEBA (für „Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland“) genannten Truppe hatte die Bundesregierung der Türkei angeboten. Das 51-köpfige Team aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sammelte sich am Montagabend und flog am Dienstagnachmittag zusammen mit 16 Tonnen Material vom Flughafen Köln/Bonn ins türkische Adana. Mit an Bord ist schweres Gerät zur Rettung von Menschen aus Trümmern, unter anderem Betonkettensägen. Dazu kommen Zelte und Verpflegung für zehn Tage. Nach welchen Gesichtspunkten die Helferinnen aus Speyer ausgewählt wurden, konnte das THW am Dienstag nicht sagen. Es könnten aber weitere Kräfte aktiviert werden.