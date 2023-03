Die Ausweitung der Erdölförderung in Speyer wird nicht juristisch angefochten. Das Landesamt für Geologie und Bergbau hatte nach mehrjährigem Prüfverfahren eine Förderung über die zuvor maximal 500 Tonnen pro Tag hinaus genehmigt, wogegen es weder offizielle Widersprüche noch Klagen gab. Eine Privatinitiative „Bürgergemeinschaft Erdölförderung“ hat nun aber kritische Fragen an Land und Bund geschickt. Ihr geht es um mögliche Risiken für das Grundwasser und die Gesundheit der Bürger. Das Genehmigungsverfahren sei korrekt gelaufen, daher habe die Initiative keine Klage angestrengt, so Sprecher Klaus Peter. Antworten über den Landesamt-Bescheid hinaus erhoffe sie sich trotzdem. Ob sie ihre Arbeit danach fortsetze, sei offen. Das Ölförderkonsortium der Firmen Neptune Energy und Palatina Geocon teilt derweil auf Anfrage mit, vor 2025 keinesfalls über die 500 Tonnen zu kommen. Derzeit müssten an fünf von acht Bohrlöchern Pumpen erneuert werden. Das könne bis zu 15 Millionen Euro kosten. Es würden nur 280 Tonnen am Tag gefördert.

