Nachdem das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) dem Firmenkonsortium Neptune Energy Deutschland GmbH/Palatina Geocon die Erlaubnis erteilt hat, in Speyer künftig bis zu 2500 Tonnen Erdöl statt der bisher erlaubten 500 Tonnen zu fördern, sieht die FDP-Stadtratsfraktion dringenden Erläuterungs- und Aufklärungsbedarf.Die neue Marke stelle eine erhebliche Erweiterung des bisherigen Fördervolumens dar, heißt es in einer Mitteilung der Liberalen.

Generell sei es aufgrund der sich gerade rapide verändernden geopolitischen Lage verständlich, dass eigene Ressourcen verstärkt genutzt werden müssten, „schließlich benötigen wir diese auch zukünftig und es ist klug, diese in unseren Energiemix so ausgeprägt wie möglich einzubeziehen: für mehr Unabhängigkeit und wirtschaftliche Stabilität“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Mike Oehlmann.

FDP schlägt Sondersitzungim Stadtrat vor

Die als „Vorsichtsmaßnahme“ bezüglich etwaiger Bodenabsenkungen angedachte Entnahme von Wasser auf Otterstadter Gemarkung sei dem Konsortium im Planfeststellungsbescheid der LBG noch untersagt worden. Auch wenn es seit 2009 laut dem Konsortium keine Druckabsenkung gab, birgt die steigende Förderung bei den Anlagen in der Speyerer Siemensstraße sowie in der Franz-Kirrmeier-Straße nach Ansicht der FDP dennoch Risiken.

Daher mahnt die Fraktion zu einer verantwortungsvollen Informations- und Schutzpolitik und wünscht sich Erläuterungen und Aufklärung durch das Konsortium bezüglich der Förder- und Haftungsrisiken sowie weiterer eventuell aufkommender Problematiken rund um die Bohrungen. Konkret schlägt die FDP eine Sondersitzung des Stadtrats vor, in der zumindest einem Vertreter je politischer Gruppierung die aktuellsten Erkenntnisse seitens des Konsortiums bezüglich der Ölförderung mitgeteilt werden.

