Erfolg für das Konsortium der Firmen Palatina Geocon und Neptune Energy, das in Speyer Erdöl fördert und weitere Projekte im Umland plant: Seine zehnte Bohrung in Speyer ist fündig geworden.

„Sie läuft eruptiv, also ohne Förderhilfsmittel“, sagt Prokurist Jürgen Siewerth auf Anfrage über die Bohrung. Vier Monate lang hatten sich laut Unternehmen die Bohrer vom Betriebsplatz in der Siemensstraße in den Untergrund gearbeitet. Die Endtiefe war kurz vor Weihnachten in 2200 Metern in einer Muschelkalk-Formation erreicht. „Die Bohrung wurde anschließend erfolgreich an die Aufbereitungsanlage auf dem Betriebsgelände angeschlossen“, teilen die Firmen mit.

Die tägliche Produktionsmenge, die im Oktober noch mit 220 bis 250 Tonnen beziffert worden war, kann damit laut Siewerth auf 280 bis 300 Tonnen erhöht werden. Zugelassen waren in den bisher 15 Förderjahren seit 2008 jeweils bis zu 500 Tonnen am Tag. Seit Oktober liegt ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss des Landesamts für Geologie und Bergbau vor, nach dem auch darüber hinaus gegangen werden darf. Dass die Förderung zuletzt deutlich unter den 500 Tonnen geblieben ist, hat laut Siewerth damit zu tun, dass vier bestehende Bohrungen außer Betrieb sind: Teilweise seien Tauchkreiselpumpen auszutauschen. „Angebote dafür sind angefordert“, so der für Lizenzinhaber Palatina Geocon tätige Prokurist. Die Wartungen sollten in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Weitere Bohrungen seien 2023 nicht geplant, bis 2025 aber insgesamt vier. Um die Fördermenge zu erhöhen, hat das Konsortium Investitionen von 75 bis 80 Millionen Euro angekündigt. Derzeit unterhält es je fünf Bohrungen auf zwei Betriebsplätzen an der K2 und an der Siemensstraße in Speyer. Das mit dem Namen „Römerberg“ benannte Erdölfeld wurde 2003 bei der Suche nach Geothermie entdeckt. In 15 Jahren sind fast 1,9 Millionen Tonnen Erdöl gefördert worden.