Der Speyerer Tierschutzverein steht finanziell gut da. Auch wenn das Tierheim ein Zuschussbetrieb bleibt, hat der Verein Plus gemacht – bleibt aber auf Spenden angewiesen.

„Wir stehen gut da“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Regine Jahner-Reinhard bei der Mitgliederversammlung des Vereins. Sie und Vorsitzender Uwe Grimm freuten sich über eine „enorme Spendenbereitschaft“, die dem Verein und der Arbeit im Tierheim zugutekomme. Mit rund 142.000 Euro seien im vergangenen Jahr etwa 35.000 Euro mehr Spenden eingegangen als noch im Jahr davor. Dazu zählten beispielsweise auch 95 Patenschaften für die Tierheim-Tiere, aber auch Spenden von Privatpersonen, Firmen, Stiftungen oder Banken. Hinzu kämen Beiträge der 461 Mitglieder und Einnahmen etwa aus dem Adventsbasteln. Insgesamt stünden deshalb 162.000 Euro auf der Habenseite – rund 4000 mehr als im Vorjahr.

Es ist Geld, das der Tierschutzverein gut gebrauchen kann, denn das Tierheim bleibe ein Zuschussbetrieb. Die Fundtier-Pauschale der Stadt sei als Einnahmequelle eine gute Grundlage, ergänzte Vorsitzender Uwe Grimm. Zusätzlich fließt Geld durch die Unterbringung beschlagnahmter Tiere. „Wir haben sehr gut gewirtschaftet und eine sehr gute Kooperation mit den Behörden“, so Jahner-Reinhard. Statt 236.000 Euro wie noch 2024 hätten im vergangenen Jahr nur noch 106.000 Euro in den Betrieb am Mäuseweg zugeschossen werden müssen. Das bedeute unterm Strich ein Plus von knapp 60.000 Euro für den Verein. Zum Vergleich: 2024 sei noch ein Minus von 72.000 Euro verbucht worden.

Tierärztin hilft

Seine Kosten hat das Tierheim gesenkt – obwohl mit 312 deutlich mehr Tiere aufgenommen worden seien als noch 2024. Großen Anteil daran habe die Tierärztin, die eingestellt worden sei und sich auf dem Gelände zehn Stunden in der Woche um die Tierheim-Bewohner kümmere. „Die Tiere kommen oft in relativ schlechtem Zustand zu uns“, erläutert Grimm. Zeitweise eine eigene Praxis auf dem Gelände zu haben, reduziere nicht nur die Ausgaben, sondern erspare Hund, Katze und Co. zudem den Stress der Anfahrt.

Allerdings hatte der Verein auch ungeplante Ausgaben. Die Einliegerwohnung, die zum Tierheim gehört, sei von einem Mieter „zerstört“ hinterlassen worden und nun erst einmal unbewohnbar, sagte Grimm. Bisher beliefen sich die ermittelten Schäden auf mehr als 7000 Euro. Noch in diesem Jahr solle die Sanierung beginnen, hoffen die Ehrenamtler.

Vor diesem Hintergrund freut es den Verein umso mehr, dass ihm eine große Erbschaft bevorstehe. Die genaue Summe, die eine Privatperson dem Tierschutz in Speyer und Umgebung überlassen werde, stehe noch nicht fest, dürfte sich aber im Bereich von 250.000 Euro bewegen, teilte Grimm auf der Versammlung mit. Damit könne nicht nur die Wohnung, sondern womöglich auch das ganze Haus saniert werden. Zudem komme das Geld dem Geschäftsbetrieb zugute.

Der Verein schaffe sich ein Polster, um Ausgaben auch bei sinkenden Spenden stemmen zu können. Schließlich sei die wirtschaftliche Lage schlechter und auch Preissteigerungen machten sich bemerkbar. „Das trifft uns alles.“

Zur Sache

Bei der Mitgliederversammlung wurden Thomas Jahner als neuer Schatzmeister und Mara Lenkhardt als neue Beisitzerin gewählt.

