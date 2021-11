Gerodet sind die 1950 Quadratmeter an der Spaldinger Straße für den Bau einer „Feuerwache Nord“ seit Monaten. Seit einigen Wochen wurde das Baufeld vorbereitet. Am Dienstag wurde Bewehrungsstahl für den Rohbau angeliefert. Die Aufträge dafür seien vergeben, so die Stadt auf Anfrage.

Das 2020 beschlossene Millionenprojekt liege noch im Zeitplan, der von einer Fertigstellung im Frühjahr 2023 ausgeht, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach. Das könne sich aber auch noch ändern, „zumal die aktuell bestehenden Baustoffengpässe den Rohbau noch kaum betreffen, sondern sich hauptsächlich bei späteren Arbeiten wie der Technik zeigen“.

Die neue Feuerwache ist nötig, weil es von der Zentrale der Wehr in der Industriestraße zu lange dauert, Speyer-Nord zu erreichen. Die Hauptfeuerwache soll in den kommenden Jahren unabhängig vom Neubau in Nord ausgebaut werden.