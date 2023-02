Der Speyerer Oliver Seifert ist Diätkoch und seit vielen Jahren in der Küche als Ausbilder aktiv. Ab Mittwoch, 15. Februar, bietet er erstmals bei der Volkshochschule Speyer einen besonderen Kochkurs an. Zielgruppe sind Kochneulinge im Ü60-Alter. Titel: Kochen mal ganz unkompliziert. Im RHEINPFALZ-Gespräch gibt er erste Praxistipps.

Er habe mit dem Tod seiner Mutter festgestellt, wie ratlos sein Vater ohne sie sei – besonders beim Thema Kochen, berichtet Seifert, der die Altersgrenze 60 in zwei Jahren erreicht. Erfahrungen wie in seiner Familie seien auch von anderer Seite an Dirk Ohl, den Fachbereichsleiter für Gesundheit der Volkshochschule, herangetragen worden. So sei die Idee entstanden, dieser Altersgruppe die Scheu vor dem Kochen zu nehmen.

„Es geht um die Basisgeschichten“, kündigt Seifert an. Kartoffeln kochen, Fleisch anbraten und (Fertig-)Gerichte aufbessern werde unter anderem gelehrt. Auch das Kocherlebnis zähle: „Oftmals ist das Essen ein Höhepunkt“, weiß der Koch zu berichten. Besonders das Anrichten sei vielen wichtig. „Und auch soziale Kontakte lassen sich über das Kochen herstellen.“

Gesunde Ernährung wichtig

Das Alter spiele auch bei der Art der Ernährung eine Rolle, berichtet Seifert. „Die Nährstoffdichte muss höher sein, da eine geringere Menge gegessen wird.“ Viele Senioren vergäßen zu trinken, erzählt er. Immer wieder müsse die Ernährung auch an altersspezifische Krankheiten angepasst werden: besonders Ballaststoffe, Calcium und hochwertige Eiweiße seien dafür wichtig. Die Gerichte sollten trotzdem leicht zuzubereiten bleiben, so Seifert, der darauf hinweist, dass das Einkaufen in diesem Alter mühsam werde. Sein praktischer Tipp gegen Stress: nicht an Montagen und Samstagen zum Supermarkt gehen.

Koch Seifert rät älteren Speyerern, sich einen Wochenplan mit allen Gerichten zu schreiben und die zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE, www.dge.de) umzusetzen. Das bedeutet unter anderem: „Nutze die Vielfalt und wechsele ab“. Auch regelmäßiges und geruhsames Essen sei wichtig. Fast Food sei mit Vorsicht zu genießen: „Die Kombination aus Zucker und Weißmehl ist gruselig.“ Aus seinen Zeiten als Musiker kenne er die Ketten, die das anbieten, nur allzu gut, so der Speyerer. Dennoch ist – bei viel Obst und Gemüse – Süßes auch mal erlaubt: „Man muss ja kein Heiliger sein!“

Netzwerk als Idee

Dass die richtige Ernährung einiges bewirken kann, habe er selbst auch schon erlebt: „Früher war ich stark durch Knieschmerzen und andere Beschwerden belastet“, so Seifert. Doch durch den Verzicht auf Wurst und Fleisch sowie einige Süßstoffe seien diese deutlich besser geworden. Aufklärung über gesunde Ernährung ist ihm ein Herzensanliegen: „Es geht darum, dass man den Menschen etwas Gutes tut.“ Ihm schwebt ein Netz der Ernährungsberatung für Speyer und Umland vor. Er stünde dafür bereit und würde einen Ökotrophologen und einem Arzt als Ergänzung vorschlagen. Der Stadtverwaltung habe er seine Idee schon vorgestellt.

Termin

Kochkurs am 15. und 22. Februar sowie 1. März, jeweils von 18 bis 21.30 Uhr im Kolb-Schulzentrum. Anmeldung unter www.vhs-speyer.de, Kursnummer 30520.