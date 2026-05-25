Sechzehn Jahre lang spielte Markus Eichenlaub die Orgel im Speyerer Dom. Am Samstag hat er sich verabschiedet – mit Bach, Reger, Vögeln und einem langen, leisen Innehalten.

Am Ende sind es die letzten Töne der Reger-Fuge, die im Raum stehen bleiben. Markus Eichenlaub hält sie länger, als nötig wäre, lässt sie ausklingen, hebt dann die Hände. Im Mittelschiff atmet niemand. Es ist, als bedanke sich der Mann da oben am Spieltisch noch einmal persönlich bei seinem Instrument. Bei diesen 5496 Pfeifen. Bei diesem Raum.

Dann kommt der Applaus, und er kommt nicht sofort, sondern mit jener Sekunde Verzögerung, die nur an Abenden entsteht, an denen alle wissen, dass es ein letztes Mal war.

Kein gewöhnlicher Samstagabend

Schon vor dem Konzert ist klar, dass dies kein Termin im Kalender des Internationalen Orgelzyklus ist wie alle anderen. Der Eintritt ist frei – etwas, das sonst nicht vorkommt in dieser Reihe. Die Reihen füllen sich früh. Stammgäste, Chorsängerinnen, Kollegen aus dem Bistum, Nachbarn aus der Innenstadt, Menschen, die Eichenlaub aus Pontifikalämtern oder Morgenmessen in der Afrakapelle kennen. Manche schauen sich um, als wollten sie sich den Abend einprägen.

Um Viertel vor sieben sitzt Eichenlaub neben Klaus Gaßner vorn am Mikrofon, Praeludium nennt sich das hier, eine moderierte Gesprächsrunde vor jedem Konzert. Er spricht darüber, dass er Sigfrid Karg-Elert als Komponisten vor ein paar Jahren neu entdeckt habe, dass es „keinen Abschied ohne Bach“ gebe und Regers Fuge aus der Choralfantasie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ nennt er sein „Mein Leib- und Magenlied“. Der Text vermittle seine Vorstellung von Kirchenmusik. Sobald das Gespräch dann aber auf den Abschied selbst kommt, stockt er. Ringt um die Stimme. Tränen, nicht ganz – aber kurz davor.

Es ist angerichtet

Dann beginnt das Konzert mit Sigfrid Karg-Elerts Partita in E-Dur. Es klingt zart, frühlingshaft, tastend. Eichenlaub legt die Klangfarben nebeneinander auf den Klangteller, wie man es aus der gehobenen Küche kennt: nicht alles vermischt, sondern Komponente neben Komponente, das Ohr darf selbst kombinieren. Im dritten Satz pflanzt die Chororgel kleine Blüten in unterschiedlichen Farben, bis von der Empore ein warmer Sommerregen breiter Streicherregister herunterfällt.

Mit Nicolaus Bruhns wird daraus ein anderer Gang: ein dichtes, breites Praeludium e-Moll, ein One-Pot-Gericht, kein einziger Schritt weniger sorgfältig gekocht, nur eben anders organisiert. Gegen Ende klingt es klanglich satt, fast üppig. Eichenlaub spielt das mit jener Selbstverständlichkeit, die nur Organisten haben, die ihr Instrument seit Jahren bewohnen.

Der Gesang der Vögel

Bei Johann Kaspar Kerlls „Capriccio Sopra Il Cucu“, einem barocken Spiel über den Kuckucksruf, passiert dann etwas, das in diesem Dom selten so gut gelingt: Die Hauptorgel hinten auf der Westempore und die Chororgel vorn im Königschor unterhalten sich tatsächlich. Eichenlaub bedient beide vom Hauptspieltisch aus, lässt das Kuckucksmotiv zwischen den Instrumenten hin- und herwandern. Der Schall muss seinen Weg durch 70 Meter Mittelschiff finden, und dass das nicht ineinanderfällt, sondern als Dialog erkennbar bleibt, ist eine Frage von Sekundenbruchteilen und Erfahrung.

Während der Kuckuck zwischen den Orgeln pendelt, mischen sich draußen die echten Vögel in den Klang. Es ist die Uhrzeit dafür. Wer den Dom jeden Tag betritt, weiß das. Eichenlaub weiß es. Ob die Registrierung darauf abgestimmt war oder nicht: Sie passt.

Messiaen, Bossi, Vierne

Messiaens „Communion“ aus der „Messe de la Pentecôte“ – am nächsten Morgen ist Pfingsten – setzt das Vogelthema fort, jetzt in jenem schillernden, schwebenden Klang, den man bei Messiaen sofort erkennt: Vogelrufe als freie Einwürfe im Diskant, darunter ruhige Akkordflächen wie Quellen. Bei Marco Enrico Bossis „Colloquio con le Rondini“, dem Gespräch mit den Schwalben, geschieht etwas Physisches: Eichenlaub verwebt die Obertöne so, dass nicht die Grundtöne in den Mauern zittern, sondern die hohen Frequenzen unter dem Gewölbe schweben. Der Dom wird für ein paar Minuten leicht wie ein Heliumballon.

Bei Louis Viernes „Hymne au soleil“ geht die Sonne dann gleich im ersten Takt im Tutti auf. Es klingt zunächst nach freundlicher Frühlingssonne, aber die Klanggewalt arbeitet sich rasch in Richtung „Kaiserdom“ vor – als wolle Eichenlaub das Wort musikalisch ausbuchstabieren. Pierre Cochereaus Berceuse, ein an Notre-Dame in Paris improvisiertes Wiegenlied auf Vierne, später von Frédéric Blanc rekonstruiert, baut sich über lange Wellen einem Höhepunkt entgegen und sinkt wieder. Hier schließt sich ein Bogen.

„Mein Morgenstern“

Dann Bach. Das Praeludium Es-Dur aus dem Dritten Teil der Clavierübung, BWV 552,1. Es-Dur, drei Vorzeichen: die Tonart, in die Bach seine Dreieinigkeit komponiert hat. Die zugehörige, ebenfalls dreiteilige Tripelfuge, in der Albert Schweitzer Vater, Sohn und Heiligen Geist hörte, spielt Eichenlaub allerdings nicht. An ihre Stelle setzt er die Fuge aus Regers Choralfantasie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Eine künstlerische Freiheit, die er sich erlaubt, weil sie aufgeht. Der Bach-Verehrer Reger nimmt den Faden auf, das Choralthema kommt nicht von Anfang an, sondern wird gegen Ende eingeführt und mündet in eine Reger-typische dramatische Harmonisierung. Es-Dur, die majestätischste der Tonarten.

Eigentlich verbietet Eichenlaub den Gastorganisten des Zyklus Zugaben. „Alles muss gesagt sein“, lautet seine Regel. An diesem Abend bricht er sie selbst. Julien Brets „La valse des anges“, ein Engelswalzer, lockert den schweren Reger, und plötzlich sind im Dom Menschen, die lächeln. Genau hier zeigt sich, was Eichenlaub im Kern ist: ein liturgischer Organist, einer, der spürt, wann ein Raum eine Wendung braucht.

Es dauert, bis die Menschen den Dom verlassen, und es dauert noch länger, bis sich die Gruppen draußen auflösen. Sechzehn Jahre Hochfeste, Orgelweihe, Kohl-Requiem – das verabschiedet sich nicht in zwei Stunden. Es muss es auch nicht. Das Konzert war sein letztes, der Dienst aber noch nicht getan. Am kommenden Sonntag wird Eichenlaub im Kapitelsamt zu Trinitatis offiziell verabschiedet. Er könne sich keinen schöneren Rahmen denken, als in dieser Dreieinigkeit zu gehen, sagte er vor Beginn des Konzerts.