Der Eröffnungstermin des neuen asiatischen Restaurants „Tokymon“ steht fest: Es geht am Mittwoch, 6. März, in der Rheintorstraße 5 an den Start. Der Standort am Altstadt-Rand (früher: „Il Rustico“) war in den vergangenen Wochen renoviert worden. Jetzt sei alles fertig, so die Betreiber auf Anfrage. In der wärmeren Jahreszeit solle noch der Freisitz hinzukommen. Der Montag ist Ruhetag, an den anderen Tagen bereiten jeweils von 11.30 bis 15 Uhr und von 17 bis 22.30 Uhr rund zehn Mitarbeiter Sushi und weitere Speisen mit vietnamesischer und japanischer Note zu.