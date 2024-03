Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was lange währt, wird endlich gut. Länger als ein Jahr hat Karl „Charlie“ Lukasser auf seinen ersten Einsatz in der Weinstube des Feuerbachhauses gewartet. Jetzt ist alles unter Dach und Fach. Am Ostermontag öffnet er zum ersten Mal – mit neuem Konzept, modernisierter Küche und Auffrischung auch im Gartenbereich.

Die Speisekarte im Feuerbachhaus ist druckfrisch. Sie enthält Pfälzer und österreichische Spezialitäten, darunter Desserts der Küche der Ost-Tiroler Heimat von