Am 30. Juni beginnt das Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Speyer, das achte seiner Art. Das Eröffnungs- und Abschlusskonzert heute und am Sonntag in der Gedächtniskirche sind bereits ausverkauft. Für die anderen Veranstaltungen aber, die im Alten Stadtsaal, eine Etage tiefer im Kinder- und Jugendtheater sowie am Freitag um 19.30 Uhr bei der ersten Serenade in der Dreifaltigkeitskirche stattfinden, gibt es noch Karten unter www.staatsphilharmonie.de.

Am 26. Juni wurde ein anderes Musikfestival eröffnet, bei dem am ersten Abend auch Mendelssohns Reformationssinfonie erklang. Das Rheingau Musik Festival begann wie immer in Kloster Eberbach, das übrigens eine Gründung von Bernhard von Clairvaux ist, der ja auch enge Verbindungen zum Speyerer Dom hat, wo er 1146 zu Weihnachten war.

Das Konzert im Rheingau war ein Benefizkonzert des Bundespräsidenten – und Frank-Walter Steinmeier hielt dort eine Rede, die auch heute für Speyer Gültigkeit hat. Deshalb hier ein paar Zitate daraus. Das Staatsoberhaupt sagte: „Ein Hauch von Neubeginn, von Aufatmen – all das liegt über diesem Abend. Und einen Neubeginn feiert auch Mendelssohns Reformationssinfonie. Sie feiert den Geist der Erneuerung, so wie ihn Bernhard von Clairvaux ... in vielen Klöstern Europas verbreitet hat – Bernhard, zu dessen größten Bewunderern übrigens der spätere Reformator Martin Luther selbst gehörte.“

Und weiter heißt es in der Rede: „Manchmal brauchen wir eine feste Burg, einen Schutzraum, in dem wir uns sammeln, uns umeinander scharen können. Die Musik ist vielleicht auch so eine feste Burg. Gemeinsam zu musizieren und Musik gemeinsam zu hören, war uns lange verwehrt.“ Steinmeier betonte weiter: „Die Musik, die vieles ist, soll uns heute auch ein Bote sein. Sie sagt uns, mit Mendelssohns Reformationssinfonie, dass ein Aufbruch möglich ist. Ein Aufbruch in eine Zeit, in der wir wieder füreinander da sein können. Sie, die Musiker, für uns, und wir für sie.“