[aktualisiert, 18.35 Uhr] Die Polizei ist am Freitagnachmittag mit einem großen Aufgebot zur Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord ausgerückt. Anlass war laut Polizeipräsidium eine „aktuelle Bedrohungslage“. Nähere Auskünfte gab es zunächst nicht. Am Abend hieß es auf Anfrage, die Kräfte seien abgezogen. Der Einsatz habe die Erkenntnis gebracht, dass keine Gefahr besteht. Die AfA ist eine Erstaufnahme des Landes, in der aktuell etwas mehr als 1400 Flüchtlinge zusammenleben, auf die Entscheidung über ihre Asylanträge oder die Verteilung in Kommunen warten.

Der Großeinsatz mit Beamten unter Waffen auch im Umfeld der AfA war nach RHEINPFALZ-Informationen wegen der gemeldeten Bedrohung ausgelöst worden. Er hatte Aufsehen sowohl außerhalb als auch innerhalb der früheren Kaserne erregt, die Bewohner zeitweise nicht betreten durften. Dies sorgte bei diesen für Verärgerung.