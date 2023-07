[aktualisiert, 13.17 Uhr] Ein Großeinsatz der Polizei ist am Freitag gegen 12.45 Uhr am Feuerbachpark angelaufen. Aus der Salierstraße wurden laut Polizeipräsidium maskierte Personen mit Pistolen gemeldet. Ein Zeuge habe gesehen, wie sie ein Haus betraten. Sprecher Thorsten Mischler zufolge griffen in der Folge Einsatzkonzepte mit Kräften nicht nur aus Speyer, die auch bewaffnet in den Straßen Präsenz zeigten. Inzwischen konnten sie Entwarnung geben. Mischler: „Die Personen waren im Zusammenhang mit einem geplanten Junggesellenabschied unterwegs. Das so zu machen, war definitiv eine blöde Idee.“ Der Zeuge habe richtig gehandelt. Die Polizei prüfe nun, ob den Verursachern die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden könnten.