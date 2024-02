Kritik an der Geschwindigkeit des Radwege-Ausbaus in Rheinland-Pfalz äußert der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU, Speyer).

Wagner hatte in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung unter anderem wissen wollen, wie viele Kilometer der geplanten sieben Pendler-Radrouten im Land seit Ende des Jahres 2021 gebaut wurden. „Die Antwort der Landesregierung ist desillusionierend und enttäuschend“, so der Politiker in einer Mitteilung: Fertig seien nur 5,2 von 200 Kilometern.

Angeführt sei auch ein Teil der Route Schifferstadt – Wörth in Speyer von 300 Metern. Es ist an der Schifferstadter Straße entstanden. Dass dies als Erfolg verkauft werde, kritisiert Wagner. „Aber diese 0,3 Kilometer sind immerhin schon mehr als die 0 Kilometer des seit über 20 Jahren versprochenen Fahrradwegs zwischen Harthausen und Schwegenheim.“