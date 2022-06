Die aktuellen Preissteigerungen in vielen Bereichen haben auch Auswirkungen auf die Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS). Diese setzen nun für ihre weiteren Planungen in diesem Jahr eine Erhöhung beim Material- und Fremdleistungsaufwand von zehn Prozent an. In einer Sitzung des Werkausschusses am Mittwoch, 15. Juni, 17 Uhr (Stadtwerke, Georg-Peter-Süß-Straße 2), soll dies thematisiert werden.

Mehrere Lieferanten hätten Preissteigerungen angekündigt und teilweise schon umgesetzt, so die EBS. Es werde zwar in jedem Einzelfall geprüft, ob sie vertragsgemäß wirksam werden können. Es sei aber schon abzusehen: Die geplanten Kosten würden deutlich übertroffen. Die zehn Prozent seien ein Ausgabenplus von 950.000 Euro, das sich wiederum auf die städtischen Entsorgungsgebühren auswirken dürfte. Es könnte auch sein, dass geplante Investitionen zurückgestellt werden müssen, weil die bereitgestellten Mittel im laufenden Jahr nicht ausreichen, melden die EBS. Ein Ende der vor allem mit Energie- und Rohstoffpreisen sowie Lieferengpässen und fehlenden Transportkapazitäten begründeten Steigerungen sei „vorerst nicht abzusehen“.