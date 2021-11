„Vorgarten zu verschenken“ – so ist eine neue Aktion der Bieneninitiative Speyer überschrieben, für die nun Interessenten gesucht werden.

Wer als Einwohner der Stadt eine Fläche vor seinem Haus von Pflastersteinen, Asphalt oder Schotter befreien und stattdessen mit Pflanzen ausstatten will, der kann sich bei der Bieneninitiative melden. „Wir suchen für unser Projekt ,Vorgarten zu verschenken’ einen Partner oder eine Partnerin, der oder die eine versiegelte in eine bepflanzte Fläche umgewandelt haben möchte“, teilt Doris Hoffmann für die Initiative mit. Dank finanzieller Unterstützung der Stiftung Erneuerbare Energie und Umwelt der Stadtwerke Speyer fielen für den Projektpartner keine Kosten an, sagt sie.

Geplant sei, dass Mitglieder der Bieneninitiative in Zusammenarbeit mit Fachfirmen die Entsiegelung und Neuanlage einer kleinen Grünfläche planen. Hoffmann nennt als Bedingungen für die Bewerbung um eine Projektteilnahme: Die nicht mehr als circa fünf bis zehn Quadratmeter große Fläche wurde vom Interessenten nicht selbst versiegelt, die neu geschaffene Grünfläche muss mindestens fünf Jahre bestehen bleiben und der Bewerber ist einverstanden, dass über das Vorhaben in den Medien berichtet wird. Ziel der Premiere sei es, ein Zeichen zu setzen für die Verbesserung des Stadtklimas sowie der biologischen Vielfalt in Speyer.

Kontakt



Information und Bewerbung bis 15. November an die E-Mail-Adresse info@bieneninspeyer.de.