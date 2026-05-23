Die Frauen des FV Berghausen sind Meister der Landesliga Süd und Aufsteiger. Sie gewannen das Entscheidungsspiel am Samstagabend in Heiligenstein gegen den zuletzt verletzungsgeschwächten FV Hanhofen mit 5:0 (2:0). Dabei trafen die beiden punktgleichen Mannschaften der regulären Saison aufeinander.

Greta Stadler brachte Berghausen früh in Führung. Sarah Forler erhöhte kurz vor der Pause. Wenig danach sorgte Torjägerin Mia-Sophie Witz mit ihrem 3:0 für die Vorentscheidung. Hinzu kamen ein Hanhofener Eigentor, ehe Witz den Endstand erzielte.