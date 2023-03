Elf Mannschaften kämpfen am Mittwoch auf dem Fußballturnier der Speyerer Grundschulen um Siege und Ehre. Das Besondere im ersten Turnier seit drei Jahren: Viele Entscheidungen werden im Siebenmeterschießen gefällt.

Das Niveau der Mannschaften war fast gleich. Das wiederum bedeutete: Die Begegnungen zwischen den beiden Hallentoren waren hochanstrengend. Ausdauer brachten die Teams aus sechs Grundschulen der Stadt genug mit. Dazu kamen spielerische Finesse und gute Taktik, was eine Entscheidung gleich mehrfach nicht direkt mit dem Schlusspfiff zuließ.

„Bisher wurden drei Spiele im Siebenmeterschießen entschieden“, berichtete Fabian Krewer, Turnierleiter und Lehrer an der Siedlungsgrundschule, von gleichwertigen Mannschaften in den Gruppenspielen. Während er in der Bilanz des Vormittags von fairen Duellen um den Ball und leidenschaftlichem Einsatz aller Mitwirkenden berichtete, tobte auf dem Feld gerade wieder der Kampf um eine Entscheidung – diesmal im zweiten Halbfinale der Jungen.

Unerbittlicher Einsatz

Dieses war der beste Beweis dafür, dass sich alle jungen Kicker bestens auf ihre Spiele vorbereitet hatten. Immerhin war es das erste Turnier nach einer Corona-bedingten Auszeit von drei Jahren. „Das hat wieder Härteprägung“, meinte Fabian Krewer mit einem Lächeln angesichts des unerbittlichen Einsatzes aller kleinen Spieler. Erneut musste per Siebenmeter eine Entscheidung gefällt werden: Die Kinder der Zeppelinschule hatten vom Punkt mehr Schussglück als die der Ausrichter-Mannschaft.

Relativ ausgeglichen verlief das Turnier für die Mädchenmannschaften, wie Krewer informierte. Fünf Teams mit Grundschülerinnen waren gemeldet worden. Sechs waren es bei den Jungs. Angesichts des großen Starterfeldes darf Krewer zufrieden ein: „Die Schulen haben nach der Ausschreibung des Turniers alle ganz schnell ihre Anmeldungen losgeschickt.“

Favorisierte Klosterschule

Als Favorit kristallisierte sich im Turnierverlauf die Klosterschule heraus. Die Jungen wurden dem Titelgewinn schließlich auch gerecht, nachdem sie sich im Endspiel gegen die zuvor im Halbfinale siegreich gewesene Zeppelinschule mit 1:0 nach schwerem Kampf durchgesetzt hatten.

Bei den Mädchen mussten die Klosterschülerinnen der Mannschaft von der Salierschule den Vortritt lassen, die ebenfalls mit einem Glückstreffer den Sieg sicherte. Auf Rang drei landeten jeweils die Mannschaften der Siedlungsgrundschule.