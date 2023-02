Es droht ein Tiefschlag für die Stadtentwicklung.

Als 2011 die Bundeswehr ihren Abschied aus Speyer ankündigte, war das Bedauern geringer als an anderen betroffenen Standorten. Die Stadt brauchte neue Entwicklungsmöglichkeiten, schmiedete Pläne für die Kasernenfläche und zeigte sich überzeugt, diese gut vermarkten zu können. Sie entwickelte einen „Masterplan Konversion“ und stand kurz vor dem Ankauf, als das Land eine Erstaufnahmeeinrichtung eröffnete und das Thema erst mal erledigt war.

So etwas droht sich nun 2023 zu wiederholen. Speyer und Otterstadt haben eine Absichtserklärung unterschrieben und sich nach langen Debatten auf eine gemeinsame Marschrichtung geeinigt. War nun alles umsonst? Wenn die Armee erneut ein Bataillon mit vielleicht 1000 Soldaten in Speyer stationiert, wäre das eine Entscheidung für viele Jahre. Nach der Absage für eine Landesgartenschau in Speyer-Nord wäre es der zweite Tiefschlag binnen eines guten Jahres für die Stadtentwicklung. Ein Plan B ist auch wegen fehlender Flächen bisher nicht erkennbar.