Dem Speyerer Michael Bauer macht sein Job als professioneller Entrümpler auch deshalb so viel Spaß, weil er ein echter Schatzsucher ist. „Ich habe wieder einen Schatz gefunden“, vermeldete er kürzlich, als er eine Wohnungsentrümpelung in Schifferstadt beendet hatte. Zur besonders wertvollen australischen Goldmünze, die er entdeckte, kamen weitere Stücke, die Numismatiker träumen lassen. „Passt gut wegen der hohen Energiekosten, die auf uns zukommen“, so Bauer, der als „Superbauer“ bekannt ist, über den Fund. Er spricht von einem Wert im vierstelligen Bereich.

Dass er diesen behalten durfte, liege an einer Änderung in seinen Verträgen, die er seit dem Aufsehen erregenden Fund eines 100 Jahre alten Frisörsalons in der Speyerer Altstadt vorgenommen hat: Damals ärgerte es ihn, dass er nicht über die Verwertung entscheiden durfte. Nun lässt er sich dies zusichern: „Was nicht vorher rausgenommen wird, gehört mir.“ Und warum haben die Auftraggeber die Münzen liegen lassen? Sie haben sie wohl nicht gefunden, weil sie keine so passionierten Schatzsucher wie der Superbauer sind. Der Speyerer verrät: „Sie waren im Bad unter Handtüchern versteckt. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“