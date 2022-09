Die Erlöse der von den Stadtwerken Speyer (SWS) verkauften Rennenten sind an fünf verschiedene Einrichtungen und Vereine gespendet worden. Das haben die SWS am Montag mitgeteilt. Die 1500 „Lenny Long“-Enten, die am Altstadtfest-Samstag auf dem Speyerbach um die Wette geschwommen sind, haben 3000 Euro Einnahmen eingebracht. Soziale Einrichtungen und Vereine konnten sich mit der Beschreibung anstehender Projekte für eine Spende bei den (SWS) bewerben.

1000 Euro gehen an die Speyerer Karnevalgesellschaft für die Anschaffung von Turnschläppchen und Gardestiefel für zwei Kinder-Gardegruppen, 500 Euro Zuschuss bekommt der Kinder- und Jugendzirkus Bellissima für ein neues Zirkuszelt. Auch die Soziale Anlaufstelle Speyer darf sich über 500 Euro freuen, um Schlafsäcke und Isomatten für bedürftige Menschen zu finanzieren. Die Freie Reformschule Speyer erhält ebenfalls 500 Euro, um das Außengelände gestaltet zu können. Der Offene Kanal Speyer erhält 500 Euro aus den Erlösen für die Produktion eines Seniorenmagazins.