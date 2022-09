Die Stadtwerke Speyer (SWS) wollen den Erlös aus ihrem Verkauf von Gummienten für das Entenrennen beim Altstadtfest am vergangenen Samstag sozialen Zwecken zukommen lassen. Dafür sind bis Donnerstag, 22. September, Bewerbungen möglich, teilt der Kommunalversorger mit. „Engagierte Projekte“ könnten mit einer Kurzbeschreibung inklusive Kostenschätzung per E-Mail an marketing@stadtwerke-speyer.de oder per Post an SWS, Georg-Peter-Süß-Straße 2, vorgeschlagen werden. Es geht laut SWS um 3000 Euro aus dem Verkauf der 1500 Rennenten „Lenny Long“, die auch aufgeteilt werden können. Laut SWS sind auch einzelne Preise vom Rennen am Samstag noch nicht abgeholt worden. Information dazu erteile das Kundenzentrum der SWS in der Industriestraße.