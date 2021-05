Mit einem eindrucksvollen und sehr emotionalen Konzert des Hamburger Ensembles „Waks“ sind die SchUM-Kulturtage in der Speyerer Stadthalle vorzeitig zu Ende gegangen. Zum letzten Mal vor dem erneut ausgerufenen Lockdown für Kunst und Kultur gab es realen Applaus des begeisterten Publikums.

Es knistert und rauscht. Wie von weit her erfüllen Phonografen-Stimmen den Stadtsaal. Inge Mandos (Gesang), Klemens Kaatz (Piano, Akkordeon) und Hans-Christian Jaenicke (Violine) haben die Sänger fast vergessener jiddischer Lieder in die Gegenwart geholt. Sie gehören untrennbar zu dem Trio, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Vergangenes und Heutiges zu verbinden. „Waks“, das jiddische Wort für Wachs, beschreibt Material, Sprache und Musik zugleich. Zwischen 1928 und 1943 sind die Aufnahmen auf Wachsplatten entstanden, die 2008 auf einem Dachboden in Sankt Petersburg wieder entdeckt wurden.

„Jiddisch ist die Sprache, die in dieser Region entstanden ist“, erklärt Mandos die Verbindung zu den SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz.

Stimmen der Vorfahren

Sorgsam hat das Trio recherchiert und arrangiert, Angehörige der Sänger getroffen und ihnen die Stimmen ihrer Vorfahren geschenkt.

Die Lieder erzählen vom Alltag, von der Liebe, tiefem Glauben und dem dunkelsten Kapitel des 20. Jahrhunderts. Mit viel Einfühlungsvermögen und hoher Musikalität begleiten die Instrumente die Stimmen, Mandos singt mit ihnen gemeinsam. So als wären sie da. Dabei sind sie ohnehin. Denn ohne die Stimmen, die vor 80 Jahren Konzertsäle gefüllt, Tage in Konzentrations- und Arbeitslagern erleichtert und Zuhörern Hoffnung gegeben haben, wäre das Konzert ein anderes. „Waks“ bettet sie sensibel in ihre Arrangements ein.

Heiterkeit, die den typischen jüdischen Humor auszeichnet, trägt das Trio in unsere Zeit. So haben sie sprechende Vögel in das Lied über die biblische Geschichte des Auszugs der Israeliten aus Ägypten eingebaut. „Rupft mir ab das Köpfchen, ab mit uns ins Töpfchen“ ermutigen die Tiere im Lied selbstlos die Hungrigen.

Zum Weinen schön

Unprätentiös sitzt Mandos zwischen den Instrumentalisten, erzählt die Geschichte der Lieder und des israelischen Volks, singt diskret, lässt den Stimmen den Vortritt, die ohne „Waks“ endgültig verloren gegangen wären. Zum Weinen schön interpretiert sie ein Lied, mit dem ein Vater sein Kind zur Zeit des Nationalsozialismus in den Schlaf singt, ihm Zeit seines Lebens Sicherheit, Trost und Geborgenheit verspricht.

Komponisten, Interpreten, Musik und Texte sind unseren Ohren bisher unbekannt geblieben, Sehnsucht, Melancholie, Trauer, Schwermut und Glück in den jiddischen Liedern hingegen ist sehr vertraut. Jaenickes Violine trägt Tradition und Gefühl in den Zuschauerraum, Kaatz lässt den Flügel einmal tanzen, einmal weinen. „Mit Gedenkst Du“ widmet sich das Trio mit Herzblut einer Liebe, die nur noch aus Erinnerung besteht, in einem weiteren Stück traditioneller jiddischer Musik einer streitbaren Ehefrau oder der Gewissheit, dass sich 1933 die Tür für Juden verschließt. Die eingängige Melodie täuscht nicht über das drohende Unheil hinweg.

„Die Welt steht still“

Ein Gedicht von Liebe und Ewigkeit hat die Dichterin Helena Neumann zum Tod ihrer Mutter geschrieben, „Waks“ hat es herergreifend vertont. Das Trio begleitet Verfolgte, Gepeinigte, Ermordete auf dem Weg in eine sichere und freie Gegenwart, die Mandos, Kaatz und Jaenicke ihren Nachfahren für alle Zeit wünschen. Sie verabschieden sich mit einem zuversichtlichen Chanukka-Lied, der Geschichte vom Jossele und dem Blümele und einem selbst geschriebenen hoch aktuellen „Corona“-Lied: „Die Welt steht still.“ Dazu erklingt kein Ton aus dem Wachsplatten-Phonografen.