Seit 1985 gibt es die Theatergruppe „Dicke Luft“ in Speyer. Bei „Lysistrata“, das jetzt Premiere feiert, ist Norbert Franck einer der erfahrensten Darsteller.

Wenn „Dicke Luft“ die griechische Komödie von Aristophanes von 411 vor Christus ins 21. Jahrhundert überführt, ist Norbert Franck als ziemlich betrunkener Herold dabei. Er ist ein alter Hase, der es ohne Bühne nicht ausgehalten hat. Zunächst in der Heimatstadt Aachen, ab 1992 bei der „Dicken Luft“ in Speyer. Noch länger, praktisch ab der ersten Stunde, sind nur Theodora Hauser und Stefan Schmitt Teil des Ensembles. Im aktuellen Stück spielt sie Lysistrata und er einen cholerischen griechischen Soldaten auf Fronturlaub. Unter der Regie von Christian Birko-Flemming klappern die Darsteller mit künstlichen Zähnen, Christian Stadler erfindet das Sonett, Frauen sagen dem Krieg den Kampf an. Dafür stürmen sie die Akropolis und stellen die Männer vor die Alternative: Frieden oder Trennung.

Für Franck hat es nie eine Alternative zum Theater gegeben. Auch heute führt er noch einen kleinen familiären Theaterverlag, in dem auch seine vier Kinder mitspielen. Gelernt hat er Verwaltungsmanagement, heute heißt der Beruf Eventmanager. Seine Leidenschaft indes gehört dem Theater, ob er Haupt- oder Nebenrollen spielt, auf oder hinter der Bühne agiert. Aus Aachen hat er den „Rotkäppchen-Report“ mitgebracht. Das Musical habe der Gründer und damalige Intendant Matthias Folz auch in Speyer zum Erfolg geführt, berichtet Franck von Anfängen bei Dicke Luft, aus denen 1995 das Kinder- und Jugendtheater entstanden sei.

Auch Franck selbst hat Stücke geschrieben, inszeniert, geprobt und gespielt. Die Liebe habe ihn von Aachen nach Speyer geführt, das Theater hat sie überdauert. Franck ist auf der Bühne und im Leben mit sich im Reinen. Im Februar hat er seinen 75. Geburtstag gefeiert, danach „wie verrückt für „Lysistrata“ geprobt.

Komödie bringt Witz und Aktualität auf die Bühne

Der Erfolg gibt ihm und allen Mitwirkenden Recht. Die antike Komödie steht für gute Laune, Tiefgang und erschreckende Aktualität, auch wenn im alten Griechenland die Sonnenuhr ab und an stehen bleibt. Aus dem „Männer“-Lied von Herbert Grönemeyer wird der Frauensong, Franck singt „Griechischer Wein“ umwerfend, Gitarrist Martin Hug nimmt Rio Reisers „König von Deutschland“ mal ganz anders ins Programm.

Ihren Spaß hatten bei der Premiere von Lysistrata alle, auf und auch vor der Bühne. Ganz besonders freute sich Franck über seine Rollen als Herold und Geisel. Schließlich war es dem Briefträger mit dem Posthorn auf dem blauen Shirt vergönnt, die schriftlich fixierte Kriegsdienstverweigerung und so manches Liebesgedicht an die Akropolis zu adressieren.

Aufführungen

Donnerstag, 14., Freitag, 15., Samstag, 16., und Sonntag 17. Mai jeweils 20 Uhr, Alter Stadtsaal, Rathaushof. Karten gibt es im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 25875.