Die Accademia Bizantina aus Ravenna ist das neue Residenzorchester der Festwochen der Alten Musik in Innsbruck. „Cesare in Egitto“ von Giacomelli wird heuer gespielt.

Was Kaiser Maximilian I. im frühen 16. Jahrhundert in Speyer im Dom vorhatte mit seinem großen Habsburger-Denkmal, war in der großen Speyerer Ausstellung zu den Habsburgern im Mittelalter zu erleben. Mittlerweile liegt Speyer ja auch an der Via Habsburg, so wie Innsbruck, wo der erwähnte Maximilian, der „letzte Ritter“, prägend wirkte. In Innsbruck sind derzeit die Festwochen der Alten Musik (www.altemusik.at), eines der großen Musikfestivals. Dort war Olympiade nicht erst jetzt, sondern schon 2023 mit Vivaldis Oper „L’Olimpiade“. In diesem Jahr gibt es nun als Opernproduktion dort eine höchst spannende Rarität: „Cesare in Egitto“, von Geminiano Giacomelli 1735 für Venedig komponiert. Am 7., 9. und 11. August sind die drei Vorstellungen im Tiroler Landestheater.

An der Via Habsburg

Warum in Speyer das durchaus von Interesse ist? Es spielt als neues Residenzorchester der Festwochen die Accademia Bizantina. Und diese stammt aus Speyers italienischer Partnerstadt Ravenna. Der Dirigent, Cembalist und Organist Ottavio Dantone ist der Leiter dieses Ensembles und in diesem Jahr zum ersten Mal auch der künstlerische Leiter des Festivals am Inn. Orchester und Dirigent gehören seit langer Zeit schon zu den Spitzenkräften im Bereich der Alten Musik.

In dem erstklassigen Ensemble der Oper, an deren Libretto Carlo Goldoni wesentlich beteiligt war, singen auch Sänger, die von Auftritten aus der Region gut bekannt sind. Die Mezzosopranistin Margherita Maria Sala als Cornelia war schon im Mai 2022 in Schwetzingen zu hören gewesen – und der italienische Countertenor Filippo Mineccia als Achilla begeisterte zu Beginn dieses Jahres bei seinem längst fälligen Debüt bei den Händel-Festspielen in Karlsruhe, wo er 2025 wieder zu erleben sein wird.