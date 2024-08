Die Liebe hat das letzte Wort: Die Gotische Kapelle im Speyerer Adenauerpark ist im Sommer stets Schauplatz einer Reihe kleiner kammermusikalischer Konzerte. Der Mozartchor Speyer beteiligt sich seit vielen Jahren daran, dieses Mal in einer kleinen Besetzung, dem „Ensemble Amadeus“. Termin ist Sonntag, 1. September, um 20 Uhr.

„Der Wunder größtes ist die Liebe“, so hat der Mozartchor sein Konzert überschrieben und verspricht „Neues von Amor und Aphrodite“, wie es im Untertitel heißt. Das Ensemble Amadeus war bereits 2016 in der Kapelle zu hören, damals als reiner Männerchor. Dieses Jahr interpretiert es in vierstimmig gemischter Besetzung Lieder und Chorsätze aus verschiedenen Zeitepochen. Vom Madrigal bis zum Popsong reicht die Spannbreite der dargebotenen Werke. Trotz der unterschiedlichen Genres ist ihnen eines gemeinsam: Sie drehen sich alle um die Liebe in ihren hundert verschiedenen Facetten. Und natürlich um Liebhaber und deren Angebetete.

Da ist zum Beispiel der hoffnungsvoll beschwingte Träumer, der sich in ein „feins brauns Maidelein“ verliebt, diesem aber seine Zuneigung noch gar nicht gestanden hat (und vielleicht auch nie tun wird?). In „Matona, mia cara“ dagegen ist es der deutsche Landsknecht in Italien mit seiner eher derben Sprache und der noch viel derberen Vorstellung von Amore. Der romantische Liebhaber gesteht seine emotionale Machtlosigkeit: „Can’t help falling in love with you“.

Schein und Sein

Dass Schein und Sein gerade in Liebesdingen nicht immer übereinstimmen, davon erzählen die Singer und Songwriter zu allen Zeiten. Etwa wenn Thomas Morley vom „April in my mistress face“ schwärmt, bei dieser aber ein Herz vorfindet, das kalt ist wie der Dezember.

Ergänzt werden die Chorstücke durch Lyrik, natürlich ebenfalls rund um das Thema Liebe. Die Leitung hat der Dirigent des Mozartchors, Dieter Hauß.

Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse, die rund 40 Minuten vor der Veranstaltung öffnet.