Richtig reagiert hat am Sonntag eine 70-jährige Frau aus Speyer, als sie über den Nachrichtendienst Whatsapp eine Kurznachricht ihrer vermeintlichen Tochter auf ihr Handy erhalten hatte. Wie die Polizei mitteilte, hieß es darin, die angebliche Tochter der 70-Jährigen habe die Handynummer gewechselt und benötige Geld für eine offene Rechnung in Höhe von mehr als 6000 Euro. Die Frau hat daraufhin die Polizei informiert. Diese warnt, dass sich Betrüger immer wieder neue Maschen dieser Art einfallen lassen, um an das Geld meist älterer Personen zu kommen. Bereits am Sonntag war ein ähnlicher Fall in Speyer bekannt geworden: Ein 69-Jähriger wurde über sein Handy von seinem angeblichen Sohn kontaktiert und verlor dabei 2200 Euro.