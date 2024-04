Enkeltrick-Betrüger haben wieder einmal in Speyer zugeschlagen und hohen Schaden verursacht. 11.651 Euro hat der Polizei zufolge ein 63-jähriger Speyerer im Auftrag einer unbekannten Anruferin überwiesen.

Die Person habe sich am Montag, 23.20 Uhr, bei dem Mann gemeldet und sich als dessen Tochter ausgegeben. „Dem Mann wurde vorgegaukelt, dass die vermeintliche Tochter schnell eine Rechnung zahlen müsse und keinen Zugriff auf das eigene Konto habe“, so die Polizei. Die Ermittler warnen vor beim sogenannten Enkeltrick typischen Vorgehensweisen. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen Formulierungen riefen Betrüger bei oft älteren Menschen an, gäben sich als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus und fragten dringlich nach Bargeld. „Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf.“