Ein unbekannter Anrufer hat am Dienstagvormittag versucht, von einer 71-Jährigen aus Speyer-Nord 21.000 Euro zu erbeuten – ist damit aber gescheitert. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, gab sich der Anrufer am Telefon als ihr Enkel aus und behauptete, einen Unfall verursacht zu haben, weil er über eine rote Ampel gefahren sei. Nun brauche er 21.000 Euro, um den Fall ohne Polizei zu regeln. Das machte die 71-Jährige stutzig und sie beendete das Gespräch. Laut Polizei kam es bisher zu keinem finanziellen Schaden. Die Beamten weisen darauf hin, dass es sich bei solchen „Enkeltrick“-Versuchen um eine bekannte Betrugsmasche handelt. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht?“ oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und alleinlebenden Personen an, geben sich als Verwandte oder Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund werde oft ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht. Die Beamten raten, misstrauisch zu bleiben und den Anrufer aufzufordern, seinen Namen zu nennen. Details zur familiären oder finanziellen Situation sollten niemals preisgegeben und in keinem Fall Geld an Fremde übergeben werden.