Das Bürgerbüro in der Maximilianstraße wird für den Rest der Woche nur eingeschränkt geöffnet sein. Wie die Verwaltung am Montag mitgeteilt hat, sind personelle Engpässe der Grund für diesen Schritt. Am heutigen Dienstag ist die Verwaltung nur bis 13 Uhr geöffnet, Mittwoch und Freitag regulär bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Das Bürgerbüro Industriestraße ist zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Auch über die Erreichbarkeit der Behörde zwischen den Jahren hat die Verwaltung am Montag informiert. Grundsätzlich seien die städtischen Dienststellen zwischen Weihnachten und Neujahr zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Ausnahmen sind das Bürgerbüro Maximilianstraße, das Kulturbüro der Stadt Speyer, die Musikschule sowie das Fundbüro – diese Stellen bleiben von Dienstag, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, geschlossen. Das Bürgerbüro Industriestraße bleibt in diesem Zeitraum geöffnet.

Medienrückgabe auch zwischen den Jahren

Das Dienstgebäude in der Roland-Berst-Straße mit den Abteilungen Jugendförderung und Kindertagesstätten bleibt in genanntem Zeitraum für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Infopunkt des Fachbereichs 4 in der Johannesstraße 22a ist in dieser Zeit nur vormittags geöffnet. hat zwischen den Jahren ebenfalls geschlossen.

Das Weiterbildungszentrum Villa Ecarius hat Freitag, 23. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Die Volkshochschule öffnet wieder ab Montag, 2. Januar, die Stadtbibliothek ab Dienstag, 3. Januar 2023. Der Rückgabekasten der Stadtbibliothek steht zur Medienrückgabe zur weiter Verfügung. Städtischen Museen haben vom 24. bis 26. Dezember, am 31. Dezember sowie am 1. Januar 2023 geschlossen. Darüber hinaus gelten die regulären Öffnungszeiten, jeweils Donnerstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr.