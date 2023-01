Stefanie Seiler (SPD), Oberbürgermeisterin in Speyer, fordert eine Organisationsreform im Rettungsdienst: Es seien kleinräumigere Strukturen erforderlich. Eine kreisfreie Stadt wie Speyer könne die Aufsicht allein übernehmen. Derzeit ist sie beim Rhein-Pfalz-Kreis für fünf vorderpfälzische Kreise und kreisfreie Städte angesiedelt. Die Stadtverwaltung beklagt, dass in den vergangenen Monaten teilweise zu wenige Rettungsfahrzeuge in Speyer zur Verfügung gestanden hätten. Die zuständige Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH des Roten Kreuzes bestätigt Einschränkungen. Ursache sei ein Fachkräftemangel. Wie sich dies auswirkt, lesen Sie hier.