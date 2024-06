Zwei Projekte aus Speyer sind beim Tag der Architektur am Wochenende zu besichtigen. Einmal geht es um Wohnen im Denkmal, das andere Mal um Umbau und Sanierung eines Einfamilienhauses.

Im Herzen von Speyer steht in der Herdstraße 38a ein dreigeschossiges Wohnhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert in einer historischen Häuserzeile. Zum Vorderhaus gesellt sich ein zweigeschossiges Hinterhaus, dass früher gewerblich genutzt wurde und nun zum Wohnhaus umgebaut wurde. Das Sanierungskonzept sah vor, möglichst viel von der vorhandenen baulichen Substanz zu erhalten und die räumlichen Strukturen durch behutsame Eingriffe an die Bedürfnisse moderner Wohnformen anzupassen. Ein Zusammenspiel von Neu und Alt, zu dem die ausgewogene Material- und Farbauswahl ihren Betrag leistet. Fertigstellung war 2023. Entwurfsverfasser war Tobias Müller von PlanBauWerk aus Speyer (www.planbauwerk.com) unter Mitarbeit von Sven Ebert und Sandra Brand. Die Öffnungszeiten sind Samstag 12 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 16 Uhr.

Das andere Objekt zum Tag der Architektur in Speyer ist Am Rosensteiner Hang 2. Bei der Sanierung des 1958 erbauten Hauses lag der Fokus auf minimalen Eingriffen in die Bausubstanz bei gleichzeitiger maximaler Ausschöpfung des vorhandenen Potenzials. Das Ergebnis ist ein offen gestalteter, zum Garten hin orientierter Wohnraum im Erdgeschoss, erzielt durch zwei strategisch platzierte Durchbrüche. Durch die Absenkung des Kellerbodens entstand zusätzlicher Wohnraum, der durch einen Tiefhof natürlich belichtet wird. Im Obergeschoss optimierte man die Raumaufteilung und -größen. Mit Maßnahmen wie Fassadendämmung, Holz-Alu-Fenstern, einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Solaranlage erfüllt das Gebäude nun den KfW-Effizienzhaus-55-Standard. Eine Holzverschalung bringt den Charakter des Hauses zeitgemäß zur Geltung. Fertigstellung war 2024, Entwurfsverfasser M.Sc. Johannes Bierbrauer, ’73 - Architektur & Nachhaltiges Bauen, Mainz (www.73a-architektur.de). Öffnungszeiten sind hier Samstag 14 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Zusammenspiel von Alt und Neu

„Ich freue mich ganz besonders, dass gleich zwei Speyerer Bauprojekte eindrücklich zeigen, wie engagiertes, professionelles Planen und Bauen gestaltet werden kann“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Gerade das Zusammenspiel von Alt und Neu kann sehr inspirierend sein. Damit zeigt sich, wie sich erhaltenswerte Gebäude mit entsprechender Expertise und Kreativität auf harmonische und ressourcenschonende Weise neu interpretieren lassen. Das diesjährige Motto mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, passt damit nicht nur zu den aktuellen Projekten in unserer Stadt. Das Event steigert auch die Vorfreude auf den Tag des offenen Denkmals, der am 9. September in Speyer stattfindet, und der unter anderem eine neue Perspektive auf Altbekanntes eröffnet.“

Info

https://www.diearchitekten.org/main-menue/tag-der-architektur/tag-der-architektur-2024/programm/